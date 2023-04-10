Дзюба объяснил свою неудачную игру против «Зенита»

Форвард «Локомотива» сообщил, что перегорел, и надеется исправиться Фото: Global Look Press После воскресного поражения от «Зенита» со счетом 1:2 форвард «Локомотива» Артем Дзюба обратился к болельщикам команды с извинениями, сообщил matchtv.