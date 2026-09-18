Режиссера Андрея Звягинцева внесли в реестр иноагентов

В пятницу российский Минюст объявил о внесении режиссера Андрея Звягинцева* в реестр иноагентов.В сообщении на сайте ведомства говорится, что режиссер участвовал в создании материалов иноагентов, а также в распространении недостоверной информации о решениях и политике российских властей.