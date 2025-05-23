Не пытайтесь что-то украсть у русских: Путин поручил Генпрокуратуре собрать досье на вредителей

ШН

Шеин Никита

Следовало бы ещё подумать об отлове многочисленного жулья, сбежавшего заграницу с миллиардами народных денег и живущих припеваючи со своими родственниками в разных порто-банусах и на островах для последующей экстрадиции в РФ и возвращения украденного!