БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Не пытайтесь что-то украсть у русских: Путин поручил Генпрокуратуре собрать досье на вредителей

Не пытайтесь что-то украсть у русских: Путин поручил Генпрокуратуре собрать досье на вредителей

Западу придется ответить за нанесенный России ущерб Светлана Гомзикова Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Материал комментируют: Никита Мендкович В России будет вестись государственный мониторинг вреда, причиняемого стране иностранными государствами, организациями, а также действующими в их интересах физическими лицами.

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Комментарии
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ШН
Шеин Никита
Следовало бы ещё подумать об отлове многочисленного жулья, сбежавшего заграницу с миллиардами народных денег и живущих припеваючи со своими родственниками в разных порто-банусах и на островах для последующей экстрадиции в РФ и возвращения украденного!
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20 час.
СЗ
Светлана Зуева
Всех госворов собрать в одну команду и пусть строят вторую ветку Беломор-канала с кирками и лопатами!!! Хоть какая-то польза будет
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18 час.
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