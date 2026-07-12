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Гюнтер Штайнер: «Зачем Ферстаппен «Мерседесу»? Вольфф слишком умен, чтобы пойти на такое»

Исполнительный директор «Тек 3» в MotoGP Гюнтер Штайнер прокомментировал разговоры о потенциальном переходе Макса Ферстаппена в « Мерседес ».

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