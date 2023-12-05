Аномальные морозы продержатся на Южном Урале до начала следующей недели

Морозы в Челябинской области будут крепчать. Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, 6 декабря местами, с 7 по 11 декабря в большинстве районов Челябинской области ожидается аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 и более ниже климатической нормы.