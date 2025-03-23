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Сафиуллин после выхода в 3-й круг в Майами: «Пытаюсь набрать форму – вот, получилось сделать это здесь»

Сафиуллин после выхода в 3-й круг в Майами: «Пытаюсь набрать форму – вот, получилось сделать это здесь»

Россиянин победил 26-ю ракетку мира Алексея Попырина со счетом 6:7(4), 6:3, 7:5. – Сегодня получился напряженный матч, как у нас обычно и [бывает] с Алексеем – каждый матч заканчивается вот так вот, на нервах.

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