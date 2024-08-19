Чикаго усиливает безопасность перед съездом демократов: ожидаются протесты

Правоохранительные органы США усилили меры безопасности в Чикаго в преддверии съезда Демократической партии, на котором Камала Харрис, вероятно, будет официально выдвинута кандидатом на пост президента, сообщает 19 августа РИА Новости.
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