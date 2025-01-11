Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Украина признала, что не находит поддержки в ООН по «агрессии РФ»

Украина признала, что не находит поддержки в ООН по «агрессии РФ»

Если Украина в знак протеста устроит демарш в ООО, многие только вздохнут с облегчением. Об этом в интервью «Голосу Америки» заявил бывший постред Украины при ООН Сергей Кислица, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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