Мбаппе получил знатную пощечину в полуфинале ЧМ, но вы все еще можете выиграть фрибеты скиллами Килиана!

Килиан Мбаппе не сыграет в финале ЧМ-2026.Килиан Мбаппе не сыграет в финале ЧМ-2026. И винить в этом может только себя: бледной тенью предстал нападающий сборной Франции в игре против Испании, и был наказан вместе со всей командой, которая за своим лидером повторила.