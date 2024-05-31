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Жители Елизова массово протестуют против строительства мечети на другом берегу реки Половинка

Жители Елизова массово протестуют против строительства мечети на другом берегу реки Половинка

В Елизово прошли общественные слушания по строительству мечети на другом берегу реки Половинка. На мероприятии собрались сотни жителей города, но большинство из них не смогли пустить в зал заседаний Совета депутатов.

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Комментарии
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Юрий Кушнарев
мы с вами,нет исламизму
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