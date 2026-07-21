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Артур Фис: «Если сыграем десять сетов на грунте, Шелтон выиграет один-два»

Бен Шелтон и Артур Фис в мини-шоу ATP «Nice Or Spicy» поспорили о шансах на грунте. Когда Шелтона попросили сказать что-нибудь провокационное о Фисе, он сначала похвалил игру француза на грунте, а затем добавил, что тот переоценивает свои силы на этом покрытии.

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