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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«МЮ» рассматривает трансфер хавбека сборной США Адамса. «Борнмут» может продать его за 35 млн фунтов (Daily Mail)

« Манчестер Юнайтед » может осуществить еще один трансфер для укрепления полузащиты.  Манкунианцы рассматривают возможность подписания  Тайлера Адамса из « Борнмута » на фоне ухода Каземиро и серьезной травмы Мануэля Угарте, пишет Daily Mail.

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