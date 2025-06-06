Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 043 подписчика

Анонимный донор спас 7 жизней в Испании: редкая трансплантация сердца в Барселоне

Анонимный донор спас 7 жизней в Испании: редкая трансплантация сердца в Барселоне

Анонимный донор в Испании спас семь жизней, включая жительницу Барселоны Монсеррат Лопес. Её успешная трансплантация сердца оказалась возможной благодаря доброте неизвестного дарителя, пожертвовавшего также другие жизненно важные органы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх