Трамп неожиданно начал подготовку к Гражданской войне в США

У глобалистов траур – хоронят ВТО и международную торговлю. Трамп ударил их по самому больному месту по кошельку! А как всё круто казалось – нарисовать трюликов, отжать по всему миру классные предприятия из реального сектора, подкупить оптом местных чиновников за бусы, производить за пять копеек и продавать по всему миру за много долларов! Потом пришёл Доня и росчерком пера испортил этот прекрасный сон.