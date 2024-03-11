+10°С, а на вид все +25°С Ещё и мужик этот в майке так стильно идёт, путает людей. ℹ️ Любимый Сочи .
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+10°С, а на вид все +25°С Ещё и мужик этот в майке так стильно идёт, путает людей. ℹ️ Любимый Сочи .