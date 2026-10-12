«Не хочу, чтобы он рос, как росла я»: почему Тереза Дурова после 69 школ и работы со слонами ушла из цирка

В детстве Тереза Дурова сама настояла, чтобы её взяли на гастроли. Спустя годы, когда родился её собственный сын, она отказалась от цирка именно потому, что не хотела повторения такой жизни для ребёнка.
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