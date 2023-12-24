Scientific Reports: вкусовые рецепторы на языке образуют уникальный "отпечаток"

Вкусовые и осязательные рецепторы языка составляют уникальные схемы, как отпечатки пальцев, обеспечивая каждому особое чувство осязания и вкусовые предпочтения, выяснили ученые из Эдинбургского университета (Великобритания).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии