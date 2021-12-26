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«Наш тренер более известен, чем ваш». ИИХФ представила сборную России перед МЧМ одной фразой

ИИХФ перед стартом МЧМ-2022 представила одной фразой каждую сборную, сыграющую на турнире.  США: «Все голы будут выполнены в стиле Зеграс-Милано»; Канада: «Silver bells, silver bells (серебряные колокольчики, название популярной рождественской песни – прим.

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