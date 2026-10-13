Задержание журналиста, дело Тарховых, приговор убийце Тупака: новости 13 октября

"112" ФСБ задержала японского журналиста по делу о шпионаже, внучка экс-мэра Самары Виктора Тархова раскрыла новые подробности расправы над родными, а убийце Тупака Шакура Дуэйну "Киффи Ди" Дэвису вынесли приговор.
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