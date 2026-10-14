Доктор политических наук, профессор кафедры европейских исследований СПбГУ Татьяна Романова выразила мнение, что гипотетическая досрочная отставка Каи Каллас с поста главы дипломатии Евросоюза вряд ли приведёт к изменениям в политике объединения в отношении России.