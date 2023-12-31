Лавров пообещал справедливое возмездие каждому из преступников киевского режима

Каждый из преступников украинского режима получит по заслугам за совершенные злодеяния. Российские суды уже приговорили к долгим срокам лишения свободы более 200 представителей ВСУ, заявил РИА «Новости» глава МИД России Сергей Лавров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии