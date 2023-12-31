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Лавров пообещал справедливое возмездие каждому из преступников киевского режима

Лавров пообещал справедливое возмездие каждому из преступников киевского режима

Каждый из преступников украинского режима получит по заслугам за совершенные злодеяния. Российские суды уже приговорили к долгим срокам лишения свободы более 200 представителей ВСУ, заявил РИА «Новости» глава МИД России Сергей Лавров.

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