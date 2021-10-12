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Сербия впервые оснастила свою бронетехнику российскими боевыми модулями

Новейший бронетранспортер (БТР) Lazar III A1, оснащенный российскими боевыми модулями, впервые представила на международной выставке вооружений «Партнер-2021» в Белграде сербская оборонная компания «Югоимпорт» (Yugoimport), 12 октября передает ТАСС.

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