Сербия впервые оснастила свою бронетехнику российскими боевыми модулями

Новейший бронетранспортер (БТР) Lazar III A1, оснащенный российскими боевыми модулями, впервые представила на международной выставке вооружений «Партнер-2021» в Белграде сербская оборонная компания «Югоимпорт» (Yugoimport), 12 октября передает ТАСС.
Новейший бронетранспортер (БТР) Lazar III A1, оснащенный российскими боевыми модулями, впервые представила на международной выставке вооружений «Партнер-2021» в Белграде сербская оборонная компания «Югоимпорт» (Yugoimport), 12 октября передает ТАСС.
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