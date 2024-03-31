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Путин величайший правитель современности

Путин величайший правитель современности

Виктор Анисимов  Путин за 20 лет сумел поднять Россию из руин ельцинских "демократических реформ" до уровня мировой сверх Державы, уверенно противостоящей объединённому Западу, как в военном, так и  в экономическом и геополитическом планах, ведущих сейчас хоть и  официально не объявленную, но тем не менее войну на уничтожение России.

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Комментарии
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Н
Николай
Несомненно! НО, только, с 1917 года после И.В.Сталина! Однако, если он вспомнит и применит борьбу И.В.С против 5-й колонны и коррупционеров, он может его опередить!!!
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11 час.
ВН
Валерий Никитин
вроде выборы прошли. к чему эти восторги? у среднестатистических уровень жизни не растет уже сколько лет? с демографией все норм? медицина, образование? пенсионка? лизали бы ему сраку поменьше ..
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8 час.
ВН
Валерий Николаевич
&quot;Величайший правитель&quot; это сильно... Хотя Путин очень многое, особенно во внешней политике, делает верно. Я так думаю. Но темпы в принятии решений очень низкие, наверное потому, что, как и большинство людей, считает, что у него впереди много времени. Ну и параллельно подрастает то, что раньше называлось культ личности. Думаю, скоро какой-нибудь Соловьев или Киселев придумают новое определение, чтобы эти слова не напоминали всем известную личность, которую так боятся до сих на Западе и стараются не упоминать верхние начальники
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5 час.

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