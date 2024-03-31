Виктор Анисимов Путин за 20 лет сумел поднять Россию из руин ельцинских "демократических реформ" до уровня мировой сверх Державы, уверенно противостоящей объединённому Западу, как в военном, так и в экономическом и геополитическом планах, ведущих сейчас хоть и официально не объявленную, но тем не менее войну на уничтожение России.
Путин величайший правитель современности
Комментарии
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Н
Николай
Несомненно! НО, только, с 1917 года после И.В.Сталина! Однако, если он вспомнит и применит борьбу И.В.С против 5-й колонны и коррупционеров, он может его опередить!!!
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11 час.
ВН
Валерий Никитин
вроде выборы прошли. к чему эти восторги? у среднестатистических уровень жизни не растет уже сколько лет? с демографией все норм? медицина, образование? пенсионка? лизали бы ему сраку поменьше ..
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8 час.
ВН
Валерий Николаевич
"Величайший правитель" это сильно... Хотя Путин очень многое, особенно во внешней политике, делает верно. Я так думаю. Но темпы в принятии решений очень низкие, наверное потому, что, как и большинство людей, считает, что у него впереди много времени. Ну и параллельно подрастает то, что раньше называлось культ личности. Думаю, скоро какой-нибудь Соловьев или Киселев придумают новое определение, чтобы эти слова не напоминали всем известную личность, которую так боятся до сих на Западе и стараются не упоминать верхние начальники
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5 час.
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