Путин величайший правитель современности

Несомненно! НО, только, с 1917 года после И.В.Сталина! Однако, если он вспомнит и применит борьбу И.В.С против 5-й колонны и коррупционеров, он может его опередить!!!

вроде выборы прошли. к чему эти восторги? у среднестатистических уровень жизни не растет уже сколько лет? с демографией все норм? медицина, образование? пенсионка? лизали бы ему сраку поменьше ..

ВН

Валерий Николаевич

"Величайший правитель" это сильно... Хотя Путин очень многое, особенно во внешней политике, делает верно. Я так думаю. Но темпы в принятии решений очень низкие, наверное потому, что, как и большинство людей, считает, что у него впереди много времени. Ну и параллельно подрастает то, что раньше называлось культ личности. Думаю, скоро какой-нибудь Соловьев или Киселев придумают новое определение, чтобы эти слова не напоминали всем известную личность, которую так боятся до сих на Западе и стараются не упоминать верхние начальники