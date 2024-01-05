Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Qualcomm анонсировала чип для дополненной реальности, способный конкурировать с Apple Vision Pro

Qualcomm анонсировала чип для дополненной реальности, способный конкурировать с Apple Vision Pro

Qualcomm Inc., крупнейший производитель процессоров для мобильных телефонов, анонсировала чип Snapdragon XR2+, предназначенный для гарнитур виртуальной и смешанной реальности, который будет конкурировать с Vision Pro от Apple Inc.

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