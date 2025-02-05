Жара, наводнения, крысы в городах: почему Земля выходит из-под контроля

Надо сказать, что мы часть космоса и зависим от влияния планет и звёзд. А те, в свою очередь, зависят от влияния демонов и ангелов... Не гневили бы Бога педерасты и сатанисты... так и горя бы не знали...

Игорь Кузнецов

- Чтобы свести к минимуму антропогенное загрязнение природной среды, ВОЗ предлагает перейти на экологически чистые способы выработки электроэнергии, например солнечную, ветряную, гидроэнергетику... Но всё ли посчитали? Да, нужно использовать "чистые способы" только там, где дышать уже нечем - в городах-миллионниках. Или там, куда вести магистральные линии экономически нецелесообразно. Но это же за счёт территорий, где ещё довольно чисто. Просто пример - посчитать загрязнение от производства и утилизации аккумуляторов и лопастей для "ветряков". Так что нужно учитывать все факторы комплексно. А Природа - она сама найдёт выход, преобразится. Был период когда вообще не было ледников на Планете на полюсах...