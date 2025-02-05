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Жара, наводнения, крысы в городах: почему Земля выходит из-под контроля

Жара, наводнения, крысы в городах: почему Земля выходит из-под контроля

БлокнотРУ Последние исследования ученых показывают: климат Земли меняется стремительно, и эти изменения уже нельзя игнорировать.

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Комментарии
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А
Александр24
Согласно Библии Земля погибнет в огне. Идёт плавная подготовка - возможно Господь ещё надеется на исправление человечества. Но это вряд ли будет.
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13 час.
Леонид Руси
Надо сказать, что мы часть космоса и зависим от влияния планет и звёзд. А те, в свою очередь, зависят от влияния демонов и ангелов... Не гневили бы Бога педерасты и сатанисты... так и горя бы не знали...
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12 час.
Игорь Кузнецов
- Чтобы свести к минимуму антропогенное загрязнение природной среды, ВОЗ предлагает перейти на экологически чистые способы выработки электроэнергии, например солнечную, ветряную, гидроэнергетику... Но всё ли посчитали? Да, нужно использовать &quot;чистые способы&quot; только там, где дышать уже нечем - в городах-миллионниках. Или там, куда вести магистральные линии экономически нецелесообразно. Но это же за счёт территорий, где ещё довольно чисто. Просто пример - посчитать загрязнение от производства и утилизации  аккумуляторов и лопастей для &quot;ветряков&quot;. Так что нужно учитывать все факторы комплексно. А Природа - она сама найдёт выход, преобразится. Был период когда вообще не было ледников на Планете на полюсах...
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4 час.
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