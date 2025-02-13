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Нарышкин: принадлежность земель Украины нужно обсудить через исторический анализ

Нарышкин: принадлежность земель Украины нужно обсудить через исторический анализ

Обсуждение принадлежности территорий Украины должно включать в себя точный исторический анализ. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на круглом столе, посвященном теме исторических прав на земли Украины, передает РИА Новости.

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