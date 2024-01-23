Акции «Яндекса» подскочили на 2% на новостях о смене владельца главного юрлица

Российский рынок открыл торги во вторник, 23 января, ростом ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии растет 0,17%, до 3 177,53 пункта, индекс РТС прибавляет 0,3%, до 1 140,37 пункта.
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