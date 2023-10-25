Полковник Макгрегор: В Газе расстреляли спецназ США

Экс-советник оборонного ведомства Соединённых Штатов Дуглас Макгрегор указал на тот факт, что собранная из американцев и израильтян группа спецназа оказалась перестреляна на территории Сектора Газа, на которую они отправились ради ведения разведки.
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