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Почти все школы и педагоги страны зарегистрировались на образовательной платформе «Сферум»

Почти все школы и педагоги страны зарегистрировались на образовательной платформе «Сферум»

Сервис для организации коммуникаций по учебным вопросам «Сферум» подвел предварительные итоги года. Число пользователей платформы превысило 30 млн человек, из них около 20 млн учащихся всех типов образовательных организаций, 2,1 млн педагогов и 8 млн родителей.

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