Почти все школы и педагоги страны зарегистрировались на образовательной платформе «Сферум»

Сервис для организации коммуникаций по учебным вопросам «Сферум» подвел предварительные итоги года. Число пользователей платформы превысило 30 млн человек, из них около 20 млн учащихся всех типов образовательных организаций, 2,1 млн педагогов и 8 млн родителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии