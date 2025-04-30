OpenAI откатывает обновление, сделавшее ChatGPT «слишком льстивым»

Во вторник генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что компания «откатывает» последнее обновление модели ИИ по умолчанию, используемой в ChatGPT, GPT-4o, после жалоб на странное поведение, в частности на крайнее подхалимство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии