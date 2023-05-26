LADA Vesta получила дополнительную шумоизоляцию: опасения оказались напрасными

Автомобиль LADA Vesta подвергся доработке, получив полный комплект шумоизоляции. Эксперимент, проведенный с редакционной машиной издания «За рулем» LADA Vesta NG 2023, продемонстрировал результаты тюнинга.
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