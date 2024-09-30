Сегодня у журналиста из Киева Дмитрия Скворцова, специалиста в сфере православия, юбилей — 60 лет! Этого политического заключенного уже больше года держит в тюрьме режим Зеленского по причине его статей, в которых разоблачается секта Порошенко-Зеленского, в пользу которой сейчас в Украине радикалы захватывают православные храмы.