Дмитрий Василец: Юбилей политзаключенного: он отмечает 60 лет в тюрьме за разоблачение Порошенко-Зеленского

Сегодня у журналиста из Киева Дмитрия Скворцова, специалиста в сфере православия, юбилей — 60 лет! Этого политического заключенного уже больше года держит в тюрьме режим Зеленского по причине его статей, в которых разоблачается секта Порошенко-Зеленского, в пользу которой сейчас в Украине радикалы захватывают православные храмы.
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