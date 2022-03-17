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Джоэл Эмбиид набрал 35 очков и 17 подборов на 28-й день рождения

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид в среду отпраздновал 28-й день рождения и помог команде обыграть «Кливленд» (118:114).

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