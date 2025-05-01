"Призрачные гонщики" под Покровском: Русские бойцы на мотоциклах кошмарят ВСУ по ночам

Армия России под Покровском применила нестандартное тактическое решение. Как сообщает западный Институт изучения войны, русские бойцы на мотоциклах начали кошмарить ВСУ по ночам.
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