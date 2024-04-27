Стая бродячих собак оккупировала детскую площадку в микрорайоне Черемушки в Краснодаре

Стая бродячих собак оккупировала детскую площадку в микрорайоне Черемушки в КраснодареВ микрорайоне Черемушки в Краснодаре стая бездомных собак обосновалась на детской площадке во дворе дома по адресу улица Стасова, 10.
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