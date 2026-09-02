Впервые в истории чемпионата Англии опубликован полный отчет экспертной комиссии, которая дала оценку 29 ключевым эпизодам — вердиктам самих арбитров, их помощников и видеоассистентов.
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