Погрузка на СвЖД в августе упала на 5,5%

С учетом пробега вагонов в порожнем состоянии грузооборот Свердловской магистрали за январь-август составил 158,8 млрд тонно-км, снизившись на 6,6%.
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