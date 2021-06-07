О самой отчаянной ставке Владимира Путина

Темы дняПолитикаО самой отчаянной ставке Владимира ПутинаУ нынешнего российского лидера Владимира Путина, судя по заявлениям, появился новый Очень Хитрый План.Вернуться к статье4618НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимр СемкинЧем бы власть не тешилась но капиталист он и есть капиталистИрина БеловаЧто, наконец-то методички агентам поступили?) Но, Боже, какие же примитивные...))))ВПВасилий ПетуховЭто статья для дебилов? Так вы сразу ставьте пометку, чтобы время не терять.СергейОчередной хохложоп отписывается.......Strannik WeidОчередная чушьПросто НиколайАвтор забыл ещё про главный "козырь в рукаве" у Путина, нашего золотоголосого Рогозина, с его космическими батутами, лифтами на луну и турпоездками на Марс.EАErna АбихВесь бред собрал автор, херню в одну торбу.....Андрей ДоронкинОчередной тупой либерастическая высерСергей СарматовточноНННиколаев НиколайКакая разница, что он будет качать по этой трубе. Прибыль получат собственники этой трубы и собственники того, что будут качать. Акционеры наполовину иностранцы.игорь проказова ты наполовину умныйНННиколаев НиколайНу ты лично "умник", что получишь от этой трубы? Ты я смотрю считаешь себя офигенно умным. Самый верный признак дурака.Юра КнязьковдуракВладислав ВладиславАвтор - очередной провокатор.ИИринаКакие же убогие у кремлеботов методички -одно быдляцкое хамство . Какая власть -такие и её платные пропагандисты .Сергей КоваленкоДа и вы, Ирина, день ото дня умнее не становитесь, все теми же неокоммунистическими штампами брызжите.Ritchie BlackmoreМногие бесплатно глотки свои дерут за своё дальнейшее обнищание и унижение. - на дурака не нужен нож, ему с три короба наврёшь и делай с ним что хошь... Боты то пластилиновые-чего вздумается, то из них и лепят. Сами себе не принадлежат. "Их топчешь, а они сапоги тебе лижут..." Насобирали троллей по подвалам, посадили на цепь, остатки мозгов "промыли" и заставили брехать в сетях. Гиены. Злобные, презираемые гиены.Александр МаксимовАвтор статьи идиот!!!ВВВиктория ВикторияВо как шавки затявкали. Видать сладкую косточку посулили..... Это о комментариях, если кто не понял.....Лариса ФомичеваСогласен,что автор статьи-идиёт,и даже ...удак.Эпоха нефти-газа заканчивается?А на чём у нас сейчас работают самолёты,вертолёты,танки? На пердячем пару?Ritchie BlackmoreЭто сейчас работают. Но, судя по Вашим "мыслям", Вы абсолютно ничего не понимаете. Это совершенно очевидно. Учите матчасть, чтобы в дальнейшем в просак не попадать.александр прохорова почему бы и нет? почему бы не использовать водород. на его изготовление требуется большое количество энергии. Дальний восток подойдет для строительства электростанций, гидро, приливных. Чем не развитие то?VGVasily GolovПридется тариф на 1 Квт/ч для населения удвоить.Потом чиста ли экологически утилизация накопителей электроэнергии от солнечных панелей и ветряков.Их изготовление.Из одной крайности в другую.Разгонят ветряки птиц,панели всю живность.Ни флоры,ни фауны под нимиЕлена Александровнаой, ну такие все всё знающие! во всём разбирающиеся! про все планы осведомлённые! аж противно! и про "режимы" они всё знают, и про энергетику, и даже про планы и идеи президента! самим-то не надоело мусолить высосанную из пальца уже тему? что ни день, то не знают что уже написать. идите землю пашите, на заводах работайте - рассуждатели доморощенные! делать ничего не хотят и не умеют, но языками, как помелом метут! хоть бы умные были, так нет же, дураки дураками, а всё туда же! мошки надоедливые!Павел ТесленкоДА аФТОР СТАТЬИ ПРОСТО ЗАВИСТЛИВЫЙ ,НИКЧЕМНЫЙ ,ТУПОЙ НЕУДАЧНИК, С ВАШИМИ КОММЕНТАРИЯМИ ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН!GgrainvnТорговать недрами у наших правителей получается лучше всех. А вот работушка над производством и созданием своих технологий на экспорт и в ум нейдет. Вот и весь очередной "хитрый" план.Виктор СоболевА как Крымский мост? Или это другое?GgrainvnСравните стоимость строительства крымского моста и аналогичных, или даже более грандиозных проектов на Западе, или в Китае. Или это другое?Виктор СоболевСлава ПУТИНУ!НШНина ШалеваУ нас уже давно ведутся разработки водородной энергетики. И ведутся с успехом. Просто мы ищем товарищей по бизнесу, по очень огромному бизнесу, как энергетика. Атом и водород после нефти и газа. Германия очень успешный нам товарищ в этом плане, вместо китайцев.. У нас давно строился некий завод именно по водороду и давно шел слух по поводу этого. А это было лет 20 тому назад. Так что не думайте, мы тут тоже впереди планеты всей!!!НШНина ШалеваХочется четко сказать, мы по водородной энергетике впереди планеты всей!!!!НШНина ШалеваВладимира Путина надо всем нам поддержать!!! Поддержать всем Отечеством, всего нашего замечательной Российской Федерацией!!!НННиколаев НиколайМы поддержим его, он поддержит кооператив "Озеро"НШНина ШалеваНадоели с Вашими озерами. дворцами..НННиколаев НиколайДворцы не наши и кооператив "Озеро" не нашВладимир СергеевВ Мире ОЧЕНЬ много Водорода... и его можно добывать во всех Странах , тут стоит только одна проблема - получение Чистого Водорода из природного ... но судя по высказываниям ученых это проблема будет решена в течение ближайших десяти лет .. И именно поэтому в будущем такие трубопроводы будут не нужны , ибо он есть почти с каждой Стране в свободном виде ... А вообще будущее именно за водородной энергетикой ..это верно И еще .. печально , что опять же все усилия наших Властей направлены опять же на природные ресурсы а не создание современной промышленности, в виде Приборостроения , станкостроения Самолетостроения и Т.Д.НШНина ШалеваМежду прочим, производство водорода тоже оставляет вредные вещества. Немногие страны будут его делать. Россия на почетном месте.Владимир СергеевМы с Вами говорим о разных вещах ... я говорю про ПРИРОДНЫЙ водород .,,, А Вы про ИЗВЛЕКАЕМЫЙ из других клмпонентов .. Вы говорите о сегодняшнем ДНЕ .. Я говорю о БУДУЩЕМ ...НШНина ШалеваВ природе нет чистого водорода, как и чистого кислорода. Водород извлекают из примесей-- метана, угля..Владимир СергеевПослушайте лекции профессора Полеванова ...НШНина ШалеваНе понятно, почему планы и действия нашего Путина ВВ водятся в состояния нечто супер оригинальности? На самом деле, у нас есть глубокие разработки водородной энергии, и мы можем миру предложить свои разработки.Адольф ПешковТак ему всегда мешает окружение, вот он и подключил Шрёдера. Тот кого хочешь угомонит.НШНина ШалеваДа лучше Шредер, чем азиаты. (китайцы)BШBata шикельгруберЭто "зеленые" технологии - чистой воды маниловщина. Посмотреть трезвым взглядом на них и все подсчитать, так впору за голову хвататься. Перевод всей промышленности на зеленую енергию - утопия, причем очень дорогая утопия. Так что автор гавкнул и попал пальцем в небо. Качала Россия газ и нефть в Европу и будет качать дальше.НШНина ШалеваА сколько человек выдыхает углекислого газа, ученые начинают подсчитывать. какая зеленая энергетика, лишь бы саму природу зеленую защитить океаны, животных..НШНина ШалеваКонечно, мы перейдем к водороду. Но ведь придется все перестраивать. Я немцев, откровенно говоря, не люблю, но лучше всего с ними работать, чем с азиатами.Комментировать
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