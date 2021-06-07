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О самой отчаянной ставке Владимира Путина

О самой отчаянной ставке Владимира Путина

У нынешнего российского лидера Владимира Путина, судя по заявлениям, появился новый Очень Хитрый План.

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Владимр Семкин
Чем бы власть не тешилась но капиталист он и есть капиталист
Ирина Белова
Что, наконец-то методички агентам поступили?) Но, Боже, какие же примитивные...))))
Василий Петухов
Это статья для дебилов? Так вы сразу ставьте пометку, чтобы время не терять.
Сергей
Очередной хохложоп отписывается.......
Strannik Weid
Очередная чушь
Просто Николай
Автор забыл ещё про главный "козырь в рукаве" у Путина, нашего золотоголосого Рогозина, с его космическими батутами, лифтами на луну и турпоездками на Марс.
Erna Абих
Весь бред собрал автор, херню в одну торбу.....
Андрей Доронкин
Очередной тупой либерастическая высер
Сергей Сарматов
точно
Николаев Николай
Какая разница, что он будет качать по этой трубе. Прибыль получат собственники этой трубы и собственники того, что будут качать. Акционеры наполовину иностранцы.
игорь проказов
а ты наполовину умный
Николаев Николай
Ну ты лично "умник", что получишь от этой трубы? Ты я смотрю считаешь себя офигенно умным. Самый верный признак дурака.
Юра Князьков
дурак
Владислав Владислав
Автор - очередной провокатор.
Ирина
Какие же убогие у кремлеботов методички -одно быдляцкое хамство . Какая власть -такие и её платные пропагандисты .
Сергей Коваленко
Да и вы, Ирина, день ото дня умнее не становитесь, все теми же неокоммунистическими штампами брызжите.
Ritchie Blackmore
Многие бесплатно глотки свои дерут за своё дальнейшее обнищание и унижение. - на дурака не нужен нож, ему с три короба наврёшь и делай с ним что хошь... Боты то пластилиновые-чего вздумается, то из них и лепят. Сами себе не принадлежат. "Их топчешь, а они сапоги тебе лижут..." Насобирали троллей по подвалам, посадили на цепь, остатки мозгов "промыли" и заставили брехать в сетях. Гиены. Злобные, презираемые гиены.
Александр Максимов
Автор статьи идиот!!!
Виктория Виктория
Во как шавки затявкали. Видать сладкую косточку посулили..... Это о комментариях, если кто не понял.....
Лариса Фомичева
Согласен,что автор статьи-идиёт,и даже ...удак.Эпоха нефти-газа заканчивается?А на чём у нас сейчас работают самолёты,вертолёты,танки? На пердячем пару?
Ritchie Blackmore
Это сейчас работают. Но, судя по Вашим "мыслям", Вы абсолютно ничего не понимаете. Это совершенно очевидно. Учите матчасть, чтобы в дальнейшем в просак не попадать.
александр прохоров
а почему бы и нет? почему бы не использовать водород. на его изготовление требуется большое количество энергии. Дальний восток подойдет для строительства электростанций, гидро, приливных. Чем не развитие то?
Vasily Golov
Придется тариф на 1 Квт/ч для населения удвоить.Потом чиста ли экологически утилизация накопителей электроэнергии от солнечных панелей и ветряков.Их изготовление.Из одной крайности в другую.Разгонят ветряки птиц,панели всю живность.Ни флоры,ни фауны под ними
Елена Александровна
ой, ну такие все всё знающие! во всём разбирающиеся! про все планы осведомлённые! аж противно! и про "режимы" они всё знают, и про энергетику, и даже про планы и идеи президента! самим-то не надоело мусолить высосанную из пальца уже тему? что ни день, то не знают что уже написать. идите землю пашите, на заводах работайте - рассуждатели доморощенные! делать ничего не хотят и не умеют, но языками, как помелом метут! хоть бы умные были, так нет же, дураки дураками, а всё туда же! мошки надоедливые!
Павел Тесленко
ДА аФТОР СТАТЬИ ПРОСТО ЗАВИСТЛИВЫЙ ,НИКЧЕМНЫЙ ,ТУПОЙ НЕУДАЧНИК, С ВАШИМИ КОММЕНТАРИЯМИ ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН!
grainvn
Торговать недрами у наших правителей получается лучше всех. А вот работушка над производством и созданием своих технологий на экспорт и в ум нейдет. Вот и весь очередной "хитрый" план.
Виктор Соболев
А как Крымский мост? Или это другое?
grainvn
Сравните стоимость строительства крымского моста и аналогичных, или даже более грандиозных проектов на Западе, или в Китае. Или это другое?
Виктор Соболев
Слава ПУТИНУ!
Нина Шалева
У нас уже давно ведутся разработки водородной энергетики. И ведутся с успехом. Просто мы ищем товарищей по бизнесу, по очень огромному бизнесу, как энергетика. Атом и водород после нефти и газа. Германия очень успешный нам товарищ в этом плане, вместо китайцев.. У нас давно строился некий завод именно по водороду и давно шел слух по поводу этого. А это было лет 20 тому назад. Так что не думайте, мы тут тоже впереди планеты всей!!!
Нина Шалева
Хочется четко сказать, мы по водородной энергетике впереди планеты всей!!!!
Нина Шалева
Владимира Путина надо всем нам поддержать!!! Поддержать всем Отечеством, всего нашего замечательной Российской Федерацией!!!
Николаев Николай
Мы поддержим его, он поддержит кооператив "Озеро"
Нина Шалева
Надоели с Вашими озерами. дворцами..
Николаев Николай
Дворцы не наши и кооператив "Озеро" не наш
Владимир Сергеев
В Мире ОЧЕНЬ много Водорода... и его можно добывать во всех Странах , тут стоит только одна проблема - получение Чистого Водорода из природного ... но судя по высказываниям ученых это проблема будет решена в течение ближайших десяти лет .. И именно поэтому в будущем такие трубопроводы будут не нужны , ибо он есть почти с каждой Стране в свободном виде ... А вообще будущее именно за водородной энергетикой ..это верно И еще .. печально , что опять же все усилия наших Властей направлены опять же на природные ресурсы а не создание современной промышленности, в виде Приборостроения , станкостроения Самолетостроения и Т.Д.
Нина Шалева
Между прочим, производство водорода тоже оставляет вредные вещества. Немногие страны будут его делать. Россия на почетном месте.
Владимир Сергеев
Мы с Вами говорим о разных вещах ... я говорю про ПРИРОДНЫЙ водород .,,, А Вы про ИЗВЛЕКАЕМЫЙ из других клмпонентов .. Вы говорите о сегодняшнем ДНЕ .. Я говорю о БУДУЩЕМ ...
Нина Шалева
В природе нет чистого водорода, как и чистого кислорода. Водород извлекают из примесей-- метана, угля..
Владимир Сергеев
Послушайте лекции профессора Полеванова ...
Нина Шалева
Не понятно, почему планы и действия нашего Путина ВВ водятся в состояния нечто супер оригинальности? На самом деле, у нас есть глубокие разработки водородной энергии, и мы можем миру предложить свои разработки.
Адольф Пешков
Так ему всегда мешает окружение, вот он и подключил Шрёдера. Тот кого хочешь угомонит.
Нина Шалева
Да лучше Шредер, чем азиаты. (китайцы)
Bata шикельгрубер
Это "зеленые" технологии - чистой воды маниловщина. Посмотреть трезвым взглядом на них и все подсчитать, так впору за голову хвататься. Перевод всей промышленности на зеленую енергию - утопия, причем очень дорогая утопия. Так что автор гавкнул и попал пальцем в небо. Качала Россия газ и нефть в Европу и будет качать дальше.
Нина Шалева
А сколько человек выдыхает углекислого газа, ученые начинают подсчитывать. какая зеленая энергетика, лишь бы саму природу зеленую защитить океаны, животных..
Нина Шалева
Конечно, мы перейдем к водороду. Но ведь придется все перестраивать. Я немцев, откровенно говоря, не люблю, но лучше всего с ними работать, чем с азиатами.

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