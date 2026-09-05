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Кузнецов о 3:4 от «Ак Барса»: «Мы прилетели в 3 часа ночи по нашему времени, долго добирались, самолеты откладывались. Это немаловажный фактор, где-то немножечко свежести не хватило»

Нападающий «Сибири» Евгений Кузнецов высказался о поражении в матче с «Ак Барсом» (3:4 Б). Форвард забросил третью шайбу «Сибири» в этой игре.

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