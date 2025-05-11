Дипломат Орджоникидзе: РФ предлагает сесть за стол переговоров и договариваться

Россия заинтересована в мирном регулировании конфликта на Украине в самые кратчайшие сроки и предлагает сесть за стол переговоров, а не временно прекратить огонь, сообщил в беседе с РЕН ТВ российский дипломат Сергей Орджоникидзе.