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ЕС устанавливает бесполезный ценовой потолок на газ

ЕС устанавливает бесполезный ценовой потолок на газ

Европейский Союз обнародовал долгожданный план ограничения цен на природный газ для защиты своих потребителей от резкого роста цен на энергоносители.

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