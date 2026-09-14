Лидеры Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии подписали меморандум о праве выхода из состава Британии

Лидеры Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии подписали меморандум о праве выхода из Британии.Страны видят своё будущее в ЕС, сообщает Sky News.
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