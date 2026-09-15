Вице-президент Джей Ди Вэнс планомерно идёт к своей цели. На заключительном съезде Республиканского национального комитета он фактически был назван кандидатом на пост президента США.
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