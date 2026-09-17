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Царьград

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Азамат Амрин раскрыл планы по добыче нефти в Казахстане до 2029 года

Азамат Амрин раскрыл планы по добыче нефти в Казахстане до 2029 года

Вице-министр экономии Казахстана Азамат Амрин сообщил о планах добычи нефти: в 2027 году ожидается 96 млн тонн, с ростом до 99-100 млн тонн в последующие годы.

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