We don't have any for the USA: Lukashenko spoke about the situation with the export of potash fertilizers

All volumes of potash fertilizers have already been contracted for export. This was stated by the President of Belarus Alexander Lukashenko during the report of the Chairman of the State Customs Committee (SCC) of the republic Vladimir Orlovsky.
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