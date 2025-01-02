Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 296 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Meerflieger
    Либеротварюшка, думающая только желудком... Не будь "голодного" СССР, создавшего ЯО, нынешняя "сытая" РФ суток бы не ...Капиталистическая...
  • Мария
    До 30 апреля срок большой. Надо как можно скорее их депортировать.И за лоббистов мигрантов взяться.Сколько взяток наб...Новый миграционны...
  • Лидия Санникова
    А проверка получения гражданств? Всем известно, как мигранты получают. Какое наказание тем, кто продает российское гр...Новый миграционны...

Зеленский продает европейцам то, что уже принадлежит России

Зеленский продает европейцам то, что уже принадлежит России

Вооруженные силы Украины покинули позиции в поселке Шевченко под Красноармейском в ДНР. Сообщается, что за последние недели ВСУ понесли большие потери при попытках контратаковать российские силы в этом населенном пункте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх