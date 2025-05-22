Религиовед выразил надежду, что украинские делегаты не будут материться на переговорах в Ватикане: «Стены помогают»

МОСКВА, 22 мая, ФедералПресс. Руководитель центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин выразил надежду, что украинская делегация будет вести себя сдержанно на предстоящих переговорах в Ватикане.
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