Общественная палата Ямала в новом составе отчиталась о проделанной работе

Общественная палата Ямала подвела итоги своей работы за 2023 год. Участники организации, состав которой обновился в ушедшем году, смогли реализовать ряд проектов, в том числе по воспитанию патриотизма и поддержке участников спецоперации.
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