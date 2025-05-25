Генпрокуратура потребовала арестовать имущество и счета экс-мэра Владивостока Владимира Николаева и его родственников

Ленинский районный суд Владивосток удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и наложил арест на имущество бывшего мэра города Владимира Николаева и его родственников, которое, как считает ведомство, получено незаконным путём.
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