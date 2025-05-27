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Минюст России предложил в четыре раза увеличить один штраф для родителей

Минюст России предложил в четыре раза увеличить один штраф для родителей

Минюст России предложил в четыре раза увеличить штраф за неисполнение родительских обязанностей. Соответствующие поправки внесли ко второму чтению законопроекта об усилении ответственности за демонстрацию нацистской символики.

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